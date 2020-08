Der 40-jährige Oberösterreicher fuhr am Samstag zur Mittagszeit mit seinem Rennrad auf einem Gehsteig in Maria Wörth. Plötzlich bog ein 82-jähriger Klagenfurter, der in die selbe Richtung fuhr, mit seinem Auto in eine Grundstückszufahrt ab. Dadurch krachte der Radfahrer in den Wagen des Klagenfurters, stüzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste vom Rettungshubschrauber C 11 in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht werden.