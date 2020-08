Dem jungen Ehepaar Stefan und Sabrina B. aus Helpfau-Uttendorf hat das Schicksal - wie berichtet - übel mitgespielt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Baby mit Leukämie geboren wird, liegt bei eins zu einer Million. Die junge Familie wagte den Schritt an die Öffentlichkeit, um in der Bevölkerung ein Bewusstsein für die schwere Krankheit und die so dringend benötigten Stammzellen zu schaffen. Am Samstag organisierten sie gemeinsam mit dem Verein „Geben für Leben“ eine Typisierungsaktion im Pfarrsaal in Munderfing.