Ein Mann im blauen T-Shirt sitzt mit einer Gitarre auf einer Couch. „App des Tages“, steht in Großbuchstaben neben dem Bild. So bewarb Apple zuletzt die Gitarrenlern-App Fretello als „Must-Have“ unter den Applikationen – in 167 Ländern der Welt. Das ist nicht der einzige Grund, der bei den Linzern für gute Laune sorgt.