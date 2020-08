Sicherung mitdenken

Darum muss „bei der Errichtung des Pools immer die Sicherung mitbedacht werden“, sagt KfV-Präventionsexpertin Johanna Trauner-Karner. Alarmsysteme am Pool oder gar nur das Babyfon am Planschbecken ersetzen nicht die Aufsichtsperson. „Kinder ertrinken lautlos“, so die Expertin. Bei den Kindern zu bleiben, ist das Wichtigste. „Gerade Kleinkinder müssen immer in unmittelbarer Reichweite sein“, betont Trauner-Karner.