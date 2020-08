Insgesamt fünf Wochen in Quarantäne

Und sonst? „Ich bekam den Hinweis, ausreichend Vitamine zu mir zu nehmen und viel Wasser zu trinken.“ Die Verordnungen halfen wenig: „Ich tat mich trotzdem schwer, feste Nahrung zu mir zu nehmen, ich blieb kraftlos - und röchelte nach Sauerstoff.“ In Woche 5 die dringende Bitte um einen zweiten Test: „Denn ohne negativem Befund wollte mich kein Arzt zu sich lassen und untersuchen.“ Schließlich ein zweiter Abstrich: „Am 6. Mai - an meinem 24. Geburtstag - erfuhr ich das Resultat: Das Virus war nicht mehr in meinem Körper.“ Dennoch, die Atemprobleme vergingen nur langsam: „Ich ließ ein Röntgen machen, ein Pulmologe sah es sich an; er meinte, meine Lunge wäre okay. Ich hoffe, dass das so bleibt.Sicher darf ich mir dessen nicht sein. Während ich krank gewesen bin, habe ich im Internet nämlich viel über das Virus gelesen, und ich weiß daher, dass es arge Spätfolgen haben kann, auch bei jungen Menschen.“