Ein Streit um die Preise eines Kebapstandes ist am Freitagabend in der Wiener Innenstadt eskaliert. Zunächst attackierte ein 29-jähriger Verdächtiger den Kebapverkäufer und später ging er bei der U-Bahn-Station Schwedenplatz auch noch den Polizisten an, der ihn verhaften wollte und bespuckte ihn sogar.