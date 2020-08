„Wir wissen, dass in der Geflügelproduktion die Schlachtung der Flaschenhals ist“, sagt Initiator Wendelin Juen von der Landwirtschaftskammer Tirol, „deshalb arbeiten wir seit zwei Jahren an einer Lösung“. Diese heißt mobile Geflügelschlachtung in einem speziell ausgerüsteten Lkw, der die Arbeit am Hof erledigt und vom Maschinenring angefordert werden kann.