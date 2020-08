Kopfsprung endet mit Verletzungen

Bereits kurze Zeit später mussten die Helfer ein weiteres Mal anrücken. Gegen 2 Uhr sprang erneut ein junger Mann in den Donaukanal, versuchte sich dabei an einem Kopfsprung. Beim Aufprall am Wasser zog er sich jedoch Verletzungen im Gesicht zu, so Corina Had, die Sprecherin der Berufsrettung. Er wurde geborgen und ins Krankenhaus gebracht.