Fälle in Friaul leicht angestiegen

In Friaul ist die Zahl der Coronavirus-Fälle zuletzt leicht angestiegen. Die Behörden bemühen sich, Infektionsherde unter Kontrolle zu halten. Die Regierung von Premier Giuseppe Conte hatte am Freitag die 14-tägige Quarantänepflicht bei Einreisen aus Bulgarien und Rumänien wegen der Corona-Pandemie unbefristet verlängert. Einreisen aus Algerien sind zudem fortan nur noch bei besonderen Anlässen möglich, und es besteht ebenfalls eine 14-tägige Quarantänepflicht, erklärte Gesundheitsminister Roberto Speranza.