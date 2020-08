Kitzbühel ist immer eine Reise wert. Das klingt ein wenig abgedroschen, aber es tut mir jetzt fast ein bisschen leid, dass ich seit meiner Kindheit nicht mehr da war, vergessen habe, wie herrlich diese Landschaft ist. Ich bin umweltfreundlich mit der Bahn aus Wien in nur etwa 4.30 Stunden via Wörgl angereist, das Golferparadies Tirols erwartet mich von seiner allerbesten Seite – die Sonne scheint, es kann nicht besser sein. Auf der Homepage von Kitzbühel steht zu lesen: „Für all jene, denen ein Golfplatz zu wenig ist, der ist in Kitzbühel mit 4 Championship Courses und 54 abwechslungsreichen Löchern in Kombination mit dazugehöriger Golf-Hotellerie richtig.“ So komme ich nach Eichenheim, lasse mich dort von der Golf-Leidenschaft von Hansi Hinterseer anstecken und nehme mir fest vor, bald die Platzreife zu machen, um selbst auch demnächst auf so einem Traumplatz mit dieser Wahnsinnskulisse spielen zu dürfen. Nun schätze ich einmal das Privileg, dass mir Hansi, den hier jeder kennt und der durchs Skifahren, Singen sowie seine Heimatfilme weit über alle Grenzen berühmt geworden ist und den jeder mit Kitzbühel sofort assoziiert, seinen Heimatplatz zeigt. Im Golfcart geht es zügig von Loch zu Loch, er bleibt dort stehen, wo außergewöhnlich schöne Ausblicke zu genießen sind, erzählt ein bisschen aus seinem interessanten Golferleben, man merkt, wie gern er in der Natur in Bewegung ist. Das Frühjahr, nur so nebenbei, mag er besonders gerne, denn da kann man am Vormittag das Sonnenskilaufen genießen und am Nachmittag golfen – wo sonst lässt sich das in einen Tag packen?