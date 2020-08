Der Mann fuhr abends auf einer Bundesstraße in Baden-Württemberg und wollte „dieIntervalle des bereits wegen starken Regens eingeschalteten Scheibenwischers“ anpassen, wie im Urteil beschrieben wird. Anders als bei den meisten Autos funktioniert das bei Tesla nicht per Lenkstockhebel, sondern über ein Untermenü am Touchscreen. Währenddessen kam er auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und krachte gegen mehrere Bäume. Daraufhin fasste er eine Geldbuße von 200 Euro und einen Monat Fahrverbot aus.