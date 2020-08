In Göriach im Lungau ist am Freitagabend ein Flächenbrand ausgebrochen. Mit dem Polizeihubschrauber wurde die Brandbekämpfung von der mehr als 3.000 Quadratmeter großen Brandfläche in einer Seehöhe von rund 1.950 Metern aufgenommen. Bis zum Einbruch der Dunkelheit konnte noch nicht „Brand aus“ gegeben werden. Samstagfrüh wurden die Löscharbeiten fortgesetzt und sie dauerten am Vormittag noch an.