Umsätze in Osteuropa und Übersee gesteigert

Durch die unterschiedliche Ausbreitung des Virus und den daraus folgenden national gesetzten Maßnahmen, kam es zu regionalen Unterschieden in der wirtschaftlichen Auswirkung. Dabei haben sich laut Ulrich Bühler die globale Präsenz der Gruppe und die jeweils regionale Rohstoffbeschaffung von Vorteil erwiesen. Wobei es in Westeuropa zu Umsatzrückgängen kam, jedoch im Gegenzug die Umsätze in Mitteleuropa leicht und in den osteuropäischen und Übersee-Märkten im Vorjahr erheblich gesteigert werden konnten.