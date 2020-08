Nachdem am Freitag mit 175 Fällen ein neuer Negativ-Rekord an Neuinfektionen seit Mitte April registriert werden musste, sind in den vergangenen 24 Stunden mit 82 wieder deutlich weniger neue Coronavirus-Fälle landesweit bekannt geworden. Den höchsten Zuwachs gab es erneut in der Bundeshauptstadt Wien, gefolgt von Niederösterreich und Oberösterreich. In Tirol wurde indes die Zahl der Infizierten nach unten korrigiert. Gesundheitsminister Rudolf Anschober lobte am Samstag die Arbeit der Gesundheitsbehörden in den Bundesländern und sprach von einer „stabilen Situation“ in Österreich.