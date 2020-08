Bisher ist geplant, dass die beiden Raumfahrer am Samstag von der ISS starten und am Sonntag vor der Küste Floridas landen. Der US-Staat hat wegen des nahenden Hurrikans „Isaias“ (Bild unten) bereits den Notstand für Teile seiner Atlantikküste ausgerufen. Am Samstag überzog der Sturm die Bahamas mit heftigen Regenfällen und steuerte weiter auf die US-Küste zu. „Isaias“ erreichte nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums der USA Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern und bewegte sich in nordwestliche Richtung.