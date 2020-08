Wer nicht spurt, soll sich anderen Job suchen

Doch anstatt den Hilferuf zu hören, die Situation zu analysieren und mit noch mehr Personal die letztlich nachteilige Situation für die Tiroler Bevölkerung zu bereinigen, verhärten sich die Fronten zusehends. Seitens der Landessanitätsdirektion wurde sogar die Idee in den Raum gestellt, dass ein einziger Amtsarzt am Wochenende ganz Tirol betreuen solle, was aber abgewendet werden konnte. Wie dann das Contact Tracing (Ausforschung von Kontaktpersonen) bei gleichzeitigen Fällen in mehreren Bezirken – wie vor wenigen Tagen passiert – schnell gehen soll, steht in den Sternen. Auch soll jenen, die sich über zu viel Arbeit beschweren, angeblich nahegelegt worden sein, sich einen anderen Job zu suchen...