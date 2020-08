Am 1. August 2020 gegen 3 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in Ternberg zu einem Brand. Laut Angaben des 31-jährigen Bewohners war er in seinem Bett bei eingeschalteter Bettlampe eingeschlafen. Die Lampe entzündete dann den Kopfpolster, die Bettdecke und die Matratze.