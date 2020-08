Mit dem 14. FA-Cuptriumph am Samstag könnte Arsenal doch noch den Sprung nach Europa schaffen. Der Sieger qualifiziert sich für die Gruppenphase in der Europa League. Ist der Pokalsieger bereits über die Premier League für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert (wie Chelsea), so rückt der Liga-Sechste (Tottenham) in die Gruppenphase und der Siebente (Wolverhamton) in die EL-Qualifikation nach.