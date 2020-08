Bei der Hitzewelle in Frankreich mit Temperaturen um die 40 Grad hat es in mehreren Orten neue Rekorde gegeben. Der französische Wetterdienst „Meteo France“ meldete am Freitagabend 41,5 Grad in der Gemeinde Gueugnon in Zentralfrankreich. Damit wurde der 37 Jahre alte Rekord aus dem Jahr 1983 leicht überschritten. Damals erreichte das Thermometer 41,2 Grad.