Nachdem der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro von seiner Coronavirus-Infektion wieder genesen ist, hat er seine Landsleute dazu aufgefordert, sich „dem Virus zu stellen“. Er gehe davon aus, dass sich „leider fast jeder“ irgendwann anstecken werde. „Ich bedauere die Todesfälle. Aber Menschen sterben jeden Tag, an vielen Dingen. So ist das Leben“, sagte er am Freitag.