Von der Papierform her gelten die „Black Arrows“ natürlich auch auf der Highspeed-Strecke als klare Favoriten, dennoch warnt Teamchef Toto Wolff: „Spielberg und Budapest waren immer Red-Bull-Terrain, das ist heuer ganz anders verlaufen, als jeder erwartet hat. In Silverstone kommt es auf den Highspeed und die Balance an, wir müssen abwarten, ob’s vielleicht ein Revival von Red Bull gibt.“ Angst vor den „Bullen“? „Nein“, lächelt Wolff, „ich glaube nicht, dass sie uns panieren, aber ich habe in der Formel 1 schon alles gesehen. Ich würde sagen, erst wenn es in England und Barcelona für uns genauso läuft, wäre das Kräfteverhältnis einigermaßen bestätigt.“