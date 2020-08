Laborchef sieht Qualität der Ergebnisse in Gefahr

Mustafa betrachtet die Eigentests dennoch mit Skepsis: „Es braucht einen standardisierten Transport nach Qualitätskriterien“, wendet Mustafa ein. Vor einer Woche wurden die Corona-Tests von Novogenia in Eugendorf aus dem Online-Sortiment von „dm“ genommen. Das BASG hatte mehrere Mängel festgestellt, darunter fehlende Kennzeichnung. Laut Herten sollen die Testkits aus Eugendorf bereits nach dem Wochenende in den Online-Shop des Drogerieriesen zurückkehren „Sie wurden überarbeitet.“