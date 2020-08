„Pompeo, wir nehmen den Kampf an“, so die Reaktion des Tschetschenen-Präsidenten auf das US-Einreiseverbot gegen ihn und seine Familie im Internet. Bildlich untermalt mit Foto von sich in der Waffenkammer und Kalaschnikows in den Händen. Offenbar freut es den Diktator, es auf die „schwarze Liste“ Amerikas geschafft zu haben: „Wir können stolz sein. Sie bringen uns auf Weltebene. In globalen Fragen ist unser Name wichtig.“