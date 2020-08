Unwahrscheinliche Zivilcourage zeigte ein Oberösterreicher in seinem Urlaub in Bayern. Der 46-Jährige aus Ried im Innkreis reagierte in Passau auf die Hilferufe eines Polizisten. Diesem war zuvor von einem Ladendieb auf Drogen beinahe die Dienstwaffe entrissen worden. Der Österreicher reagierte geistesgegenwärtig.