Schwab ist am Donnerstag als 13. des ersten Tages in die mit 3,5 Millionen Dollar dotierten Barracuda Championship in Truckee/Kalifornien gestartet. „Mit fünf Birdies und nur einem Bogey bin ich vorerst zufrieden“, sagte der Steirer, der auch gut mit der Höhenlage auf fast 2.000 m Seehöhe zurechtkam. Wiesberger liegt beim WGC-FedEx St. Jude Invitational in Memphis an der 46. Stelle