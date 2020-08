Der sogenannte Kölner „Kofferbomber“ ist nach 14 Jahren Haft - also noch vor Ablauf seiner lebenslangen Haftstrafe - in den Libanon abgeschoben worden. Das bestätigte am Freitag eine Sprecherin des nordrhein-westfälischen Integrationsministeriums. Der heute 37-jährige Libanese Youssef El H. hatte mit einem Mittäter im Juli 2006 selbstgebaute Sprengsätze in zwei Regionalzügen deponiert.