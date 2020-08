Bayern-Vorstand Oliver Kahn hat die Bedeutung von David Alaba beim deutschen Rekordmeister am Freitag erneut unterstrichen. „So einen Spieler braucht man auch als Leader in der Innenverteidigung“, so der ehemalige Weltklasse-Keeper bei „Magentasport“ angesprochen auf die zähen Vertragsverhandlungen mit dem ÖFB-Star.