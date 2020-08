Wenn es um Aus-, Um- und Neubauten von Spitälern - Stichworte Leitspital Liezen oder gescheiterte Privatisierung des LKH West in Graz - geht, ist die Aufregung oft groß. Schließlich ist in den meisten Fällen ja Steuergeld im Spiel. Und damit wären wir schon beim aktuell brisantesten Spitalsthema: einer rätselhaften Kostensteigerung beim Grazer Krankenhaus der Elisabethinen. Konkret wurde dem steirischen Landtag am 7. Juli eine neue Rahmenvereinbarung zwischen Land Steiermark, Gesundheitsfonds und der „Krankenhaus der Elisabethinen GmbH“ zur Beschlussfassung vorgelegt.