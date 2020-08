Der schwer betrunkene 56-Jährige hatte am Freitagnachmittag in Villach mit einem Messer auf seinen 22-jährigen Sohn eingestochen. Laut Polizei war es gegen 13 Uhr in der gemeinsamen Wohnung zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der Vater mit dem Messer auf seinen Sohn losging. Diesem gelang es, den Angriff abzuwehren, dabei erlitt er aber eine Schnittwunde an einer Hand.