Das Strandbad von Klagenfurt am Wörthersee gilt als größtes Binnen-Bad Europas; und es ist heuer begehrt wie eh und je. Doch nachdem ein Praktikant am Mittwoch, wie berichtet, positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, wird am Eingang jetzt wieder strenger kontrolliert, und die Mitarbeiter müssen Masken tragen.