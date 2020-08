„Die Buchungslage ist gut. Die Gäste fühlen sich hier sehr wohl, schätzen die Ruhe und vergessen den Corona-Trubel. Ein Grund, warum sie sich für den Lungau entscheiden“, erzählt Sebastian Aigner vom Hotel Andlwirt in St. Andrä. In seinem Betrieb nächtigen derzeit viele Stammgäste aus Deutschland und dem Inland. Nach dem abrupten Saisonende im März war die Pension „vor den Kopf gestoßen“. Doch der Sommerbetrieb läuft bisher zufriedenstellend. „Es wird sicher kein Spitzenjahr, aber es ist auch nicht alles verloren. Ich bin zuversichtlich, dass wir doch noch eine gute Sommersaison abliefern können“, so Aigner.