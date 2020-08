Mit Zuversicht aber auch Anspannung startet Landeshauptmann Wilfried Haslauer heute in die Salzburger Festspiele. Das Vertrauen in das Sicherheitskonzept der Veranstalter sei groß, betont Haslauers Pressesprecher. Kontrolle ist aber immer noch besser: Daher ließ sich der Landeshauptmann am Donnerstag noch einmal vorsichtshalber auf das Coronavirus testen. Das Ergebnis war wie erwartet negativ. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil ja auch ein Treffen mit dem Bundespräsidenten ansteht“, heißt es.