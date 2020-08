Enorm viel Glück hatten zwei Holländer am Dienstag, als bei einem Murenabgang in Johnsbach in der Steiermark ihr Bus völlig verschüttet wurde (wir berichteten). Dass das Fahrzeug an der denkbar schlechtesten Stelle geparkt war - nämlich genau im Bereich eines Muren-Schutzdammes -, sorgt in der Region für Kopfschütteln.