Die Bilanz am Tag danach: Das Dach ist komplett vernichtet, über den Lüftungsschacht waren Flammen bis in den Keller geschossen. Und besonders bitter: Was das Feuer nicht schaffte, erledigte das Löschwasser, geschätzt wurden 150.000 Liter benötigt: „Es stehen alle Räume im Gebäude unter Wasser“, so Bürgermeister Günther Ofner. Er beziffert den Schaden mit zwei Millionen.