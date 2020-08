Der britische Regisseur Alan Parker ist tot. Er ist nach langer Krankheit im Alter von 76 Jahren gestorben, sagte eine Sprecherin aus seinem Umfeld. Parker führte unter anderem bei Filmen wie „12 Uhr nachts - Midnight Express“, „Bugsy Malone“, „Mississippi Burning“ oder „Evita“ Regie. Er wurde am 14. Februar 1944 in London geboren und war zunächst als Werbefilmer erfolgreich. Das Gründungsmitglied der Director‘s Guild of Great Britain wurde mehrfach für den Oscar nominiert, unter anderem für „12 Uhr nachts - Midnight Express“ und gewann viermal den British Academy Film Award.