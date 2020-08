Eine Tochterfirma von Red Bull hat auch überlegt, den Klagenfurter Wispelhof zu übernehmen. „Mateschitz’ Sohn Mark war schon öfters bei uns auf Besuch, ich kenne ihn gut“, so Eigentümer Thomas Kropfitsch. „Auch ein Gastro-Team sah sich dann unseren Betrieb an.“ Aber von Mateschitz kam letztlich doch die Absage. „Er kauft in Kärnten keine Betriebe, lehnt auch bei den vielen Hotels, die ihm angeboten werden, ab.“ In Sekirn am Wörthersee hat er zuletzt nur KAC-Gönnerin Heidi Horten mit dem Hubschrauber besucht.