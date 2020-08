Große Rückgangsraten

Das schlug zuletzt im Hitzesommer 2019 kräftigst aus, alle Alpengletscher verzeichneten große Rückgangsraten. „Am Dachstein gab es punktuell Rekordwerte von bis zu 40 Metern Rückgang in einem Jahr. Im Mittel verloren die Dachsteingletscher 11 Meter in der Länge“, weiß Kaineder. Sein Credo daher: „Es darf mit dem Klimaschutz in Österreich nicht so erfolglos weitergehen wie in den vergangenen Jahren!“ Ministerin Gewessler fühlte sich angesichts des Gletscherschwunds „in unserem Auftrag für konsequenten Klimaschutz bestärkt“.