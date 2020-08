Geht ein Fahrzeug mit einem Elektromotor in Flammen auf, bedeutet dies für die Feuerwehren meist stundenlange Arbeit. Denn: Ist das Feuer gelöscht, könnte sich der Akku innerhalb von 72 Stunden immer wieder entzünden. In Oberösterreich tüftelt man derzeit intensiv an Lösungen - steigt doch die Zahl der E-Autos im Bundesland stetig an. „Mit einem rund 5-prozentigen E-Pkw-Anteil bei Neuwagen ist Oberösterreich eines der führenden Bundesländer“, weiß Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner. In den nächsten Wochen soll es einen Runden Tisch zum Thema geben. Erste Ansätze sind schon zu erkennen. In einer Arbeitsgruppe hat man den Prototypen eines Lösch-Containers getestet, in dem man die Fahrzeuge nach dem Brand lagern und bei Bedarf mit 10.000 Liter Wasser fluten kann.