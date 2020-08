Corona bedeutet für sämtliche Sommertheater heuer meist Absage oder Verschiebung. Doch das Ensemble des Kulturhofs Perg wehrt sich dagegen mit dem, was es am besten kann: Seit gestern wird Sommertheater gespielt. Es steht „Alles retten!“ bis 14. August am Programm, ein wunderbarer Sampler entfallener Stücke!