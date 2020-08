Ein ORF-Intendant, dessen Namen sie nicht nennt, habe ihr bei einem Termin die Zunge in den Mund geschoben, enthüllte Lohner in einem Interview mit dem „OOOM“-Magazin. „Ich wurde als Repräsentantin für den ORF zu einem internationalen Meeting mit der italienischen RAI geschickt. Ich saß mit dem Rücken zu X (Anm.: der angesprochene Intendant des ORF) auf einer Bank beim Heurigen, mir gegenüber die Direktoren der RAI, und er kommt von hinten, packt mich und steckt mir seine Zunge in den Mund.“