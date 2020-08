Warum er so polarisiert, erklärt der Spitzenjurist mit „falschen Zuschreibungen. Es gibt kein System Pilnacek oder Interventionen.“ Seine Kritik über Wurstsemmel-Essende und nuschelnde Abgeordnete will er zwei Wochen nach dem Auftritt beim U-Ausschuss nicht mehr so formulieren. Aber: „Ich bin seit eineinhalb Jahren Angriffen unter dem Schutz der parlamentarischen Immunität ausgesetzt.“