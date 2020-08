„Der Lärm, den die Waffen der Sportschützen machen, ist sehr störend. Vor allem, weil selbst am Samstag bis in den frühen Nachmittag geschossen wird“, kritisieren Bürger in Eltendorf. Doch das sei nicht das einzige Problem: „Regelmäßig geht die Munition außerhalb des Geländes nieder. Das ist nicht nur eine enorme Umweltbelastung durch das Blei, sondern auch eine Gefährdung für Menschen, die dort unterwegs sind.“