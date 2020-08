Dabei lief es für Grössig, der seit heuer auch Heeressportler ist, am ersten Tag bei der U21-ÖM nicht ganz nach Wunsch. Aber: In vier Spielen gab man in Grafenstein (K) nur einen Satz ab. Im Finale behielten Grössig/Reiter gegen die Lokalmatadoren Adonis Alagic/Ben Stockhammer souverän mit 21:13, 21:17 die Oberhand. Nach zwei U19-Titeln en suite ist Ex-PSVBG-Talent Grössig damit erstmals U21-Staatsmeister. Für das Duo besonders schön: Der Titel bedeutet das Fixticket für die ÖM in der allgemeinen Klasse Ende August in Baden. Im Idealfall reicht es auch zu einem Startplatz bei der Beach-Tour kommende Woche in Wolfurt, das bereits völlig überrannt ist. Gut möglich, dass einige Teams nicht einmal mehr in der Quali spielen können/dürfen...