Die Bayerin war mit ihren zwei Olympiasiegen 1976 in Innsbruck zum Star geworden und hatte den Spitznamen „Gold-Rosi“ bekommen. Damals wurden pro Geschlecht nur je drei Events ausgefahren. 2018 in Pyeongchang wurden je fünf Rennen plus ein Teamwettkampf ausgetragen, bei den Winterspielen 2022 in Peking sollen noch Parallel-Rennen hinzukommen. „Ich denke, dass die Fülle an Disziplinen und Wettkämpfen unüberschaubar geworden ist“, sagte Mittermaier, die Mutter von Felix Neureuther.