Das ungewöhnliche Wetterphänomen wurde am 17. und 19. Juli mit einer Kamera an Bord von „Mars Express“ aufgenommen. Obwohl es auf den ersten Blick danach aussieht, als würde die Wolke aus Wassereis aus einem 20 Kilometer hohen Vulkan namens Arsia Mons an der Oberfläche des Roten Planeten hochsteigen, hat sie nichts mit vulkanischer Aktivität zu tun.