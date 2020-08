Kurzarbeit zu Ende

Insgesamt 500 Mitarbeiter sind in den Kunststofftechnik- sowie Oberflächen-und-Draht-Betrieben beschäftigt, rund 350 davon an den Standorten in Weibern und Haag am Hausruck. Das Corona-Kurzarbeitsmodell wird nicht mehr beansprucht. „Der Arbeitsalltag normalisiert sich wieder“, sagt Stefan Danner, der gemeinsam mit Karl Niederndorfer bei MKW die Geschäfte führt.