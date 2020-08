Das hat ihm sein früherer Teamkollege Perez voraus, der für Force India vier dritte Plätze geholt hatte. Der 30-jährige war am Donnerstag positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden und befindet sich in Quarantäne. Es ist der erste prominente Fall in der Formel 1 - und Racing Point musste nach dem positiven Test blitzschnell reagieren. Am Donnerstagnachmittag rief Teamchef Otmar Szafnauer Hülkenberg an und fragte, ob er kurzfristig einspringen könnte. Nur 16 Minuten nach der Verkündung seines Engagements am Freitag steuerte der Deutsche den Wagen erstmals aus der Garage.