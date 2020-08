Nicht Weltmeister-Team Mercedes, nicht Red Bull: Lance Stroll hat das zweite Freie Training der Formel 1 in Silverstone am Freitag überraschend für sich entschieden. Der Racing-Point-Pilot fuhr am Nachmittag mit 1:27.364 Minuten die schnellste Zeit vor Red Bulls Alexander Albon, der nur knapp eine Zehntelsekunde langsamer war. Sebastian Vettel hatte nach seinem Defekt am Vormittag erneut Probleme mit seinem Ferrari.