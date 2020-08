„Es war so ein Bauchgefühl. Wenn eine Bank so hohe Einlagenzinsen anbietet, muss die Bank das auch verdienen. Das Geschäftsmodell der Commerzialbank war nicht so, dass ich ihr das so locker zugetraut hätte“, sagte der Bankmanager und Sturm-Präsident Jauk. Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer bestätigte gegenüber „Eco“ die Veranlagung bei der Mattersburger Bank. „Wir hatten Festgeldveranlagungen jeweils für den Zeitraum von drei bis sechs Monaten. Diese gibt es nicht mehr seit dem Frühjahr 2019, weil der Aufsichtsrat in seiner Neubesetzung damals gesagt hat, wir geben unser Geld nur mehr in systemrelevante Banken.“