Nachdem bekannt wurde, dass eine Vorarlbergerin nach ihrer Rückkehr vom Urlaub in Velden am Wörthersee positiv auf Covid-19 getestet worden war, verständigen die Kärntner Behörden nun 750 Personen, die am vergangenen Samstag, 25. Juli, im Casino Velden waren. Konkret betrifft die beunruhigende Post allerdings nur Personen, die - genauso wie die Infizierte - zwischen 20 und 22 Uhr im Casino waren, für alle anderen ist das Schreiben als gegenstandslos zu betrachten. Wie der Kärntner Landespressedienst betonte, handelt es sich bei der Brief-Verständigung um eine reine Vorsichtsmaßnahme.